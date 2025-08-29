Общинските съветници в Димово одобриха изпълнението на бюджета през тази година и предложения годишен план за социалните услуги за 2026 г.

Общинските съветници в Димово одобриха изпълнението на бюджета през първите шест месеца на 2025 година и предложения годишен план за социалните услуги за 2026 година. Одобрени са предложенията в точките от дневния ред на днешното заседание, които се отнасят за училищата и детските градини в общината.

Общинските съветници гласуваха по всички точки от дневния ред на заседанието и приеха направените предложения с мнозинство.

През 2024 година са вложени над 16 милиона лева в реконструкция и обновяване в град Димово, селата Арчар и Гара Орешец по европейски и национални схеми за финансиране, подчерта председателят на Общинския съвет Олег Миков след заседанието. Той обърна внимание на обновения участък от село Арчар до село Държаница, който дава възможност на туристите да стигнат и да разгледат археологическите разкопки в района. Продължава реконструкцията и пълното обновяване на сградата на дома за възрастни хора в село Гара Орешец, където започва и ремонт на площада, отбеляза още Олег Миков. Специално внимание се обръща на обновяването на площадите в населените места в общината и изграждането на кътове за отдих.