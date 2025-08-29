Община Белоградчик започва кампания по залесяване и възстановяване на гори след решение на Общинския съвет

Общинският съвет в Белоградчик даде съгласие Общината да кандидатства с проектно предложение по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023г. – 2027 г., за залесяване и възстановяване по едноименната интервенция, с осигурено до 100% финансиране. Това е едно от решенията, взети на днешното редовно заседание на Общинския съвет.

За първи път за последните години Община Белоградчик ще започне кампания по залесяване, подчерта кметът на Белоградчик Боян Минков. Той уточни пред общинските съветници, които присъстваха в залата към съответния момент на обсъжданията на точките в дневния ред, че целта е да бъдат залесени с широколистни гори свободните изсечени площи в село Стакевци. Кметът ги информира още, че Община Белоградчик има задължение към Националната агенция за приходите (НАП), защото Държавен фонд „Земеделие“ е наложил глоба на Общината за предишен период. Причината, която се дискутира по време на заседанието, е, че не е извършвано залесяване.

Общинският съвет (ОбС) в Белоградчик одобри Общински годишен план за социалните услуги през 2026 г. на територията на общината, за да бъде предоставен на директора на дирекция „Социално подпомагане“.

Общинските съветници гласуваха предложение за корекция на поименните списъци за капиталови разходи за 2025 година. По време на заседанието бяха уточнени промените, като завишаване на стойността на обекти, за които е необходимо да се осигури авторски надзор. Отпада необходимостта от съфинансиране за реконструкцията на Преходното жилище и оставащите средства се пренасочват за обект „Топла кухня“ към „Социален патронаж“. Беше гласувано и решение Общината за поеме краткосрочен общински дълг. Средствата ще бъдат използвани за неотложни плащания за реконструкция и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в шест населени места в община Белоградчик.

Общинските съветници одобриха предложението за утвърждаване на общо три слети и седем самостоятелни поднормативни паралелки след постъпили мотивирани искания от директорите на училищата – в Рабиша и Белоградчик. В гласуваното предложение е записано, че ще бъдат осигурени допълнителни средства в размер на 64 293 лева за обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти, за тези поднормативни паралелки.

Публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Общината за 2024 година ще се проведе на 17 септември от 17:00 часа в Младежки дом, град Белоградчик. Материалите по годишния отчет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Общината. Становища и предложения ще се приемат в Информационния център на Общинската администрация в град Белоградчик или на електронната поща на Общината.

Към дневния ред бяха добавени още две предложения - за включване на детска градина „Иглика“ в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2025-2026 г. и за участие на Община Белоградчик като партньор в проектно предложение за изграждане на трансгранични зелени пространства. То е по Програма ИНТЕРРЕГ (VI-A между Румъния и България за периода 2021-2027 г.) Кметът на Белоградчик Боян Минков уточни обхвата на пространството, предвидено за облагородяване по проекта и допълни, че той ще бъде изпълнен само с естествени материали като дърво и камък.

Всички предложения, посочени в дневния ред на заседанието, бяха приети.