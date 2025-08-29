Община Раковски внедри мерки за енергийна ефективност в едно училище и две кметства по проект

Община Раковски внедри мерки за енергийна ефективност в Основно училище (ОУ) "Христо Смирненски" в Раковски и сградите на кметствата в селата Момино село и Болярино по проект за "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински публични сгради", съобщи за БТА кметът на общината Павел Гуджеров.

Той поясни, че в сградите на кметство Момино село и кметство Болярино е поставена топлоизолация, сменена е дограмата и е ремонтиран покривът, като и в трите обекта са монтирани нови климатични системи и фотоволтаични инсталации за производство на възобновяема електроенергия, която да захранва климатичните инсталации. Проектът е на обща стойност 962 562 и е финансиран от "Програма за развитие на селските райони" подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”.

Ремонтите дейности са започнали в началото на лятото и вече приключват, каза Гуджеров. Той добави, че с много добри темпове върви и строителството на голямата спортна зала със закрит плувен басейн в града. На финалната права е също и проектът за саниране на читалище „Христо Ботев“ в село Болярино по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектите за сградите на кметствата в Момино село и Болярино, както и санирането на читалището в Болярино са част от стратегията на Община Раковски за подобряване на обществената инфраструктура и енергийната ефективност в малките населени места, посочи Гуджеров.