Председателят на Комисията по отбрана Христо Гаджев участва в междупарламентарната конференция в Копенхаген

Председателят на Комисията по отбрана Христо Гаджев участва в междупарламентарната конференция по Общата външна политика и Общата политика за сигурност и отбрана в рамките на датското председателство. Това съобщи той в публикация във Фейсбук.

Разширяването на Европейския съюз (ЕС) е стратегическа инвестиция в общата ни сигурност. Това означава и разширяване на зоната за мир, написа председателят на Комисията по труда и социалната политика и вицепрезидент на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Деница Сачева в профила си във Фейсбук. Тя също участва в Интерпарламентарната конференция по външна политика и политика за сигурност и отбрана в Копенхаген.