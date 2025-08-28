Арестуваха 55-годишен мъж за нападение срещу полицай в София

Подробно търсене

Марин Колев
Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК)
София,  
28.08.2025 17:40
 (БТА)

Полицията в София арестува 55-годишен мъж след саморазправа с полицай, съобщи на МВР от сайта си. Мъжът е с предишни обвинения. 

Сигналът за физическа саморазправа на сергия за плодове и зеленчуци в столичния квартал „Люлин“ е подаден в 11:18 часа. На място пристигнал служител на сектор „Метрополитен“, който патрулирал в района. Мъжът бил във видимо нетрезво състояние и се опитал да осуети проверка. При задържането му оказал съпротива и наранил в рамото и ръката полицая. Когато служителите на Девето РУ пристигнали, го качили в полицейския автомобил. Там той продължил с агресивното поведение и нанесъл материални щети по автомобила. По случая се води разследване. Предстои доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура. 

