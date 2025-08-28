Съветниците в Трън приеха отчета по изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за миналата година

Съветниците в Трън приеха отчета по изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Общината за миналата година. Заедно с тях бе гласуван одитен доклад на Сметна палата към него, както и годишен отчет за състоянието на общинския дълг.

Разяснения по докладната направи дългогодишният главен счетоводител в общинска администрация Цветанка Михайлова. Тя коментира, че одитният доклад е свързан с преоценки и обезценки на дълготрайни материални активи (ДМА), които са извършени в периода между 2022 и 2024 г.

"Указанията за преоценка и обезценка на ДМА дават възможност преоценките да се извършват по класове - сгради, съоръжения и оборудване, стопански инвентар и т.н. През 2022 г. е направена преоценка на земи общинска собственост, отчитани в стопанска област други сметки и дейности.

Главният счетоводител обясни, че отчетността на общината се движи в три отчетни области - бюджет, европейски средства и други сметки, и дейности, в които влизат земи, гори, трайни насаждения общинска собственост, инфраструктурни обекти и средства като дарения, гаранции, депозити и др. Михайлова посочи, че тази година предстои амортизация на нематериален дълготраен актив (лиценз).

Въпрос към експерта отправи общинският съвет Борис Ангелов. Той бе свързан с установения от Сметната палата повишен бюджетен показател на Община Трън през 2024 г. с 437 300 лв. или е 3,4 на сто в повече над допустимите 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Михайлова коментира, че повишаването на разходите е произтекло от сключените договори по обществени поръчки за абсолютно всички видове дейности, както и от новата инвестиционната програма на общината.

Ангелов попита и какво е предприела Общината по отношение на ниската събираемост на данъците, която за изминалата година е 43 процента при средна за страната от 76 процента.

Кметът на Трън отговори, че до момента на всички кметски наместници са раздадени списъци, с помощта на които да бъдат уведомени хората. Тя припомни, че редовно се изпращат писма, а една голяма част от длъжниците са дадени на частен съдебен изпълнител. Цветкова призова гражданите, които имат починали роднини и близки да посетят Общината и да предекларират партидите си. Тя посочи, че са осигурени и всякакви възможности за заплащане на данъците по електронен път.

В хода на заседанието общинските съветници приеха още община Трън да кандидатства по интервенция "II.Г.11 - Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" от Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 година. Целта на мярката е да допринесе за смекчаване и адаптиране към промените в климата, както и да насърчи устойчивото развитие и ефикасното управление на природните ресурси.

Съветниците гласуваха още допълнителна докладна, свързана с вписването на Детска градина "Ален мак" в града към списъка на средищните детски градини и училища в България. Кметът на Трън разясни, че до момента учебното заведение е било защитено и посочи, че мярката се налага, за да не бъдат намалени приходите му предвид постоянно намаляващия брой на децата.

Със свое решение ОбС преотстъпи скалният параклис "Света Петка" в квартал "Баринци" за стопанисване и управление от Българската православна църква.