Общинските съветници в Мездра дадоха съгласие за издаване на разрешително за водоползване на извор в с. Руска бела от частен инвеститор

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
БТА, Заседание на ОбС Мездра, снимка: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Враца,  
28.08.2025 17:42
 (БТА)

Общинските съветници в Мездра дадоха съгласие за продължаване срока на действие на разрешителното на едноличното дружество "Ледена" за водовземане от каптиран извор „КИ ЕВЕ - Леденика ММ - Руска Бела", намиращ се в местността „Буешко езеро", в землището на село Руска бела. Дружеството използва извора от 2013 година, като в разрешителното му е записано „Цех за бутилиране на изворна вода на територията на У ПИ V пл. № 1267 от кв. 99 по плана за регулация на гр. Мездра“.

Според Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води е необходимо да се приложи и писмено съгласие от собственика на имота, в случая Общински съвет Мездра.

Според предоставените документи, разрешеното годишно водно количество, което може да се ползва, е в размер на 1 065 917 куб.м, но направената проверка от Басейнова дирекция „Дунавски район“ Плевен е установила далеч по-малко използвани води количества. 

