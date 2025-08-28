Повече от четири часа продължиха изслушванията в Общинския съвет на експерти и граждани за водната криза в Плевен

Повече от четири часа продължиха изслушванията на експерти и граждани на днешното заседание на Общинския съвет в Плевен за водната криза в града и близките населени места. В началото на сесията председателят доц. д-р Иван Малкодански предложи, а съветниците приеха, всеки един от поканените за изслушване експерти и граждани, да говори по десет минути, а след това всеки съветник да има право на въпрос в рамките на минута.

Пред съветниците председателят на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД инж. Лозко Лозев представи данни за средното количество вода, което постъпва към Плевен от водоизточниците. Количеството, което той посочи, е 550 литра в секунда, като са необходими още около 300 литра в секунда.

На въпроси на съветниците отговаря и управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен инж. Климент Тодоров, който обърна внимание на мерки, предприети за ремонт на водопроводи с чести аварии, един от които е в участък от бул. „Георги Кочев“. Инж. Тодоров каза още, че изградената през последните десет години ВиК мрежа не дава аварии.

По време на изслушването главният секретар на Асоциацията по ВиК Плевен Ивилина Маркова представи справка за планираните от ВиК оператора инвестиции за област Плевен за тази година. Те са в размер на 2 234 110 лв., от които за територията на община Плевен са 811 590 лв.

Думата за изказвания бе дадена на кмета Валентин Христов, който и отговаряше на въпроси на участници в дискусията. Своите становища и питания към местната власт поставиха и членове на новосъздадената временна кризисна комисия по проблемите с водоснабдяването – инж. Стефан Лишковски, арх. Красимир Попов, инж. Румен Маринчев и Борислав Цветанов, който показа снимки, правени по думите му при ремонта на магистралния водопровод „Черни Осъм“ като на тях се вижда колко голяма е амортизацията му.

Думата като гражданин взе и народният представител Богдан Богданов, който показа снимки на лошото състояние на един от водоизточниците за Плевен – този при село Биволаре. Според Богданов един от основните проблеми на Плевен при водоснабдяването са и кражбите на вода.

Думата по време на изслушванията бе дадена и на инж. Сергей Миланов, председател на секция „Водно строителство“ при Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в Плевен. Според него справянето с водната криза изисква тотална подмяна на ВиК мрежата и перфектно райониране на града.

По време на дебатите се постави въпросът за преразглеждане на дяловете на трите общини Троян, Ловеч и Плевен за ползване на вода от магистрален водопровод „Черни Осъм“, за това как ще започне учебната година в условията на воден режим и други.

Сесията продължава с дневен ред от общо 42 точки.