Подробно търсене

Влакът Добринище – Септември престоява в гара Белица заради пожар в близост до железопътната линия

Иван Лазаров
Влакът Добринище – Септември престоява в гара Белица заради пожар в близост до железопътната линия
Влакът Добринище – Септември престоява в гара Белица заради пожар в близост до железопътната линия
Снимка: Красимир Николов/БТА (архив)
София,  
28.08.2025 16:01
 (БТА)

Влакът Добринище – Септември престоява в гара Белица заради прекъснато движение, което е вследствие от възникнал пожар в близост до железопътната линия. Това информираха от „Български държавни железници“ на интернет страницата си. 

Пожар е възникнал в местност в землището на Якоруда, съобщи по-рано днес за БТА общинският кмет Мехмед Вакльов. Към момента огънят е далеч от хотели и къщи, посочи той.

Огънят е възникнал около 15:00 часа. На терен са екипи с два противопожарни автомобила, които обслужват територията на община Якоруда, като се очакват още екипи от Разлог и Банско, каза Вакльов. В гасенето се включва и общинското доброволно формирование, както и спонтанни доброволци.

На терен е всичко, с което разполагаме, но духа силен вятър, посочи кметът на Якоруда.

/ТНП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:26 на 28.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация