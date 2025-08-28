Подменени са дограмите в две отделения на болницата в Нови пазар

Дограми в две отделения в болницата в Нови пазар са подменени. Над 23 000 лева бяха осигурени от бюджета на Община Нови пазар за 2025 г. за подмяна на прозорци и врати в Неврологичното и Вътрешното отделение на болницата, съобщи Павлин Владимиров, който отговаря за връзките с обществеността в местната администрация.

Той добави, че старите над 40-годишни прозорци и врати са били амортизирани и опасни за пациенти и персонала в отделенията.

Благодарение на усилията на Общинското предприятие „Нови пазар“ в града вече има нова течаща чешма. Тя се намира преди завоя за паркинга пред поликлиниката, до оградата на лечебното заведение, на около 30 метра в посока изток, допълни Владимиров.

Както БТА съобщи, общо 18 точки бяха включени в поканата за заседанието на Общинския съвет в Нови пазар през месец юли т.г.