Общинският съвет в Тополовград обори кандидатурата на общината по трансграничен проект с Турция за защита от бедствия

Общинският съвет в Тополовград одобри кандидатурата на общината и внасянето ѝ по трансграничен проект с Турция по Програма ИНТЕРРЕГ България - Турция за защита от бедствия, като акцент в него ще бъде превенция и борба с пожарите.

Проектът с акроним "FLAMESHIELD" ще създаде рамка за реакция при бедствия в трансграничния регион, включително съвместен план за действия при горски пожари. Ако проектното предложение бъде одобрено, ще бъдат доставени високопроходимо превозно средство с модул за гасене и специализирано оборудване. От българска страна партньори са още общините Свиленград и Болярово, а водещ е Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". В докладната нямаше конкретни разчети за средствата, но вносителят - заместник-кметът Красимира Атанасова каза за БТА, че прогнозната стойност за Тополовград ще бъде около 100 000 евро.

На заседанието бе представен Стратегически план за дейността на вътрешния одит на общината до 2027 година и Годишен план на контролното звено. Общинските съветници одобриха след гласуване още приемане на дарение - паметна плоча на Свети Теодор Тирон с размери 215/100 сантиметра. Дарители са четирима жители на града, като паметният знак ще бъде поставен в централната градска част на терен публична общинска собственост. Бе получено също така съгласие за удължаване на поет кредит към Фонд "ФЛАГ" с една година.

На сесията бе представен и отчет за изпълнението на бюджета на общината за първото полугодие на тази година. Общинските съветници разгледаха общо 10 точки в дневния ред.