С тържествен ритуал и връчване на почетни грамоти се отбелязва Денят на Криводол

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
БТА, Площад в град Криводол Снимка: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова (ЕВ)/архив
Криводол,  
29.08.2025 08:20
 (БТА)

Тържествено събитие за връчване на почетни грамоти и награди ще се проведе днес по повод Деня на Криводол, каза за БТА председателят на Общинския съвет Валентин Кирилов. Той напомни, че с наградите ще бъдат отличени двама общественици и едно учебно заведение. 

С ритуал на площада ще бъде издигнат националният трибагреник, допълни Кирилов. Сутринта се провежда и редовно заседание на Общински съвет. След обяд е планиран турнир по футбол на малки врати, а преди дни се проведе турнир по шахмат с участието на деца от 10 до 18 - годишна възраст.  

Денят на град Криводол се отбелязва съгласно Решение № 225 на Общинския съвет от 30 януари 2006 г. Тогава е отбелязана годишнина от обнародването (1969) на Указ 828 на Президиума на Народното събрание от 27 август 1969 г., с който Криводол е обявен за град, според информация на отдел "Справочна" на БТА. 

 

