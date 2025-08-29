С тържествен ритуал и връчване на почетни грамоти се отбелязва Денят на Криводол

Тържествено събитие за връчване на почетни грамоти и награди ще се проведе днес по повод Деня на Криводол, каза за БТА председателят на Общинския съвет Валентин Кирилов. Той напомни, че с наградите ще бъдат отличени двама общественици и едно учебно заведение.

С ритуал на площада ще бъде издигнат националният трибагреник, допълни Кирилов. Сутринта се провежда и редовно заседание на Общински съвет. След обяд е планиран турнир по футбол на малки врати, а преди дни се проведе турнир по шахмат с участието на деца от 10 до 18 - годишна възраст.

Денят на град Криводол се отбелязва съгласно Решение № 225 на Общинския съвет от 30 януари 2006 г. Тогава е отбелязана годишнина от обнародването (1969) на Указ 828 на Президиума на Народното събрание от 27 август 1969 г., с който Криводол е обявен за град, според информация на отдел "Справочна" на БТА.