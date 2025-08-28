Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.

Времето е ясно, температурите варират между 10 и 15 градуса. Има съвсем слаб вятър по билата на планините, посочиха от службата.

Няма данни за инциденти през изминалото денонощие, казаха още от ПСС.

Времето днес ще бъде слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Източна България – до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 29°.