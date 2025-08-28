Общинският съвет в Перник решава за отпускането на еднократна помощ в размер на 5000 лв. по за пострадалите от пожарите в Трън през юли

Общинският съвет в Перник решава отпускането на еднократна помощ в размер на 5000 лева по дарителката сметка на Община Трън за пострадалите от пожарите през юли, пише в докладната внесена от кмета Станислав Владимиров.

В друг документ, внесен от Владимиров, е заложено отдаването на концесия за строителството на пицария с детски кът „Байкал“ в центъра на Перник. Предложението за възлагане на концесията е икономически, социално и управленски целесъобразно както от гледна точка на община Перник, така и от гледна точка на потребностите на гражданите и посетителите на града, пише в докладната. Проектът цели да се възстанови и модернизира бившият ресторант „Байкал“, който към този момент не функционира в Централния градски парк.

Относно докладната, внесена от кмета Владимиров за корекция на поименния списък на Капиталовите разходи на Община Перник за 2025 г., като едно от заложените предложения е за закупуването на ехограф за Общински приют за безстопанствени кучета – Перник, който е финансиран със собствени средства на стойност 12 000 лв. - да бъде променено на 13 000 лв., като се финансира с други средства, а освободения финансов ресурс в размер на 12 000 лв. се насочва за закупуването на високопроходим автомобил за нуждите на приюта.