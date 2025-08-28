Общинският съвет в Радомир ще решава дали администрацията да кандидатства за създаването на амбулатории за извънболнична помощ и за други дейности

На заседанието си днес Общинският съвет (ОбС) в Радомир ще вземе решение дали администрацията да кандидатства за създаването на амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена за профилактично-промотивна дейност, които ще предлагат здравно-социална услуга, пише в докладната, внесена от кмета Кирил Стоев.

Кандидатстването ще бъде по Компонент „Изграждане на съвременна материално-техническа база и осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане за амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена“от Инвестиция „Развитие на амбулаторните грижи“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Целта на създаването им е подобряване на здравето на населението и популяризиране на здравословния начин на живот, превенция на социално-значимите заболявания и подпомагане на достъпа до специализирана здравна грижа, пише още в документа.

Населените места с над 100 жители, на чиято територия ще се разкриват амбулаториите за извънболнична помoщ, ще предоставят необходимите помещения за тяхното създаване, а Министерство на здравеопазването, ще ги обзаведе с необходимите мебели и оборудва с необходимата медицинска апаратура.

Община Радомир има готовност да кандидатства с проектно предложение за реконструкция на ул. "Търново", и част от жилищен квартал "Гърляница", като общия размер на исканата безвъзмездна финансова помощ е на стойност 571 629 лв. В докладната, внесена от кмета Стоев е заложено администрацията да кандидатства по Интервенция „II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони” – втори прием от Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г., е записано още в документа.

Ще бъде подложено на обсъждане и приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Радомир, която свързана със Закона за въвеждане на еврото в България.