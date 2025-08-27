Съветниците в община Добричка взеха решения, свързани с паралелки в училищата, избраха и постоянна етична комисия

На днешното си редовно заседание съветниците в община Добричка взеха решения, свързани с паралелки в училищата и избраха постоянна етична комисия.

В началото на заседанието съветниците се запознаха с информация за изпълнението на бюджета на Община Добричка за първото полугодие на 2025 година. След това те одобриха годишния план на социалните услуги за 2026 година.

На редовното заседание бе решено във всички училища в община Добричка да бъдат сформирани самостоятелни и слети паралелки, като в някой от тях ще има и маломерни паралелки през новата учебна година.

Общинският съвет даде съгласие да бъдат отпуснати финансови средства на три певчески групи, които имат желание да участват в петото издание на Международния фолклорен фестивал „Цветове и ритми - 2025“ в град Тулча в Румъния.

Съветниците в община Добричка си избраха постоянна етична комисия. Тя ще трябва да изготви етичен кодекс на общинските съветници и да го внесе за приемане.

На редовното заседание бяха направени актуализации на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество.

След края на заседанието бе представен проект за реализиране на ветроенергиен парк от управителя на “Вятърен парк Изгрев” ЕООД Мартин Илиев. Кметът на община Добричка Соня Георгиева каза, че темата трябва да има публично обсъждане. В дискусията участваха и председателят на гражданската инициатива “Бялата лястовица” Владимир Калчев и хора от добричкото село Славеево.