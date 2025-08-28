Общинските съветници в Бобов дол ще гласуват допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

Общинските съветници в Бобов дол ще гласуват допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, се посочва в проекта за дневен ред на заседанието, което ще се проведе от 10:00 часа.

Предложението на кмета на община Бобов дол Елза Величкова е да се добавят 27 земеделски имота, които ще бъдат отдадени под наем чрез публичен търг за срок от шест стопански години. На заседанието ще бъдат разгледани и четири докладни записки във връзка с постъпили искания за закупуване на недвижими имоти.

Общинските съветници ще решават дали да приемат информация за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол, сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства, разчета за финансиране на капиталовите разходи и за общинския дълг към 30.06.2025 г. Бюджетът за 2025 г. на Община Бобов дол е приет с решение №21 от 19.05.2025 година на Общински съвет - Бобов дол и е в размер на 16 339 625 лв., от които за делегирани от държавата дейности са 9 747 929 лв., а за местни дейности 6 591 696 лв. Общият разход по бюджета към 30 юни за местни и делегирани дейности е в размер на 8 766 739 лв.

Общинските съветници ще разгледат предложение за приемане на нов правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство", както и назначаване на временен директор, до провеждане на конкурс за възлагане на управлението му.

На заседанието ще бъде гласувано приемането на общински годишен план за социалните услуги през 2026 г. на територията на община Бобов дол, както и приемането на общинска Програма за намаляване на риска при бедствия 2025-2028 г. На гласуване ще бъде подложено и приемането на отчета за изпълнение на решенията, взети от Общински съвет – Бобов дол за първото шестмесечие на 2025 година.

Общинските съветници в Бобов дол ще разгледат и докладни записки, свързани с формиране на паралелки с малък брой деца, осигуряването на финансови средства за транспорт на ученици, пътуващи от гр. Дупница до Средно училище „Христо Ботев“ гр. Бобов дол и осигуряването на логопед и психолог за обучението на ученици със специални образователни потребности в училището.