Общинският съвет в Силистра ще реши дали да стимулира участниците в кампанията "Да изчистим България"

Общинските съветници в Силистра ще гласуват предложение от кмета на общината хората и организациите, които транспортират отпадъци със собствени превозни средства до регионалното депо за битови отпадъци по време на кампанията „Да изчистим България“, да бъдат освободени от такса за депониране и начисляваните отчисления по Закона за управление на отпадъците. Точката е част от проекта за дневен ред на днешното редовно заседание на съвета.

В докладната записка към нея се казва, че мярката има за цел максималното улесняване и насърчаване на гражданите да участват в кампанията. Тази година тя е насрочена за 20 септември. Очаква се в почистването да се включат и жители на околните населени места и съседни общини, които използват Регионалното депо за твърди битови отпадъци.

В друга точка от дневния ред е залегнало предложение за удължаване на срока на проекта „Топъл обяд в община Силистра“. Според докладната записка до момента от социалната услуга са обхванати над 330 потребители, които попадат в целевите групи и имат нужда от подкрепа. Услугата се предоставя без да се заплаща такса от потребителите, след извършване на подбор.

По предложение на кмета Александър Сабанов съветниците ще решат дали общината да придобие безвъзмездно терен от 16 659 кв. м с няколко сгради, които се намират в него. Според докладната записка към точката имотът се намира в придобитите наскоро от Община Силистра земи за строеж на индустриален парк. В момента имотът е собственост на държавното търговско дружество "Ученически отдих и спорт" ЕООД. Теренът е част от публикувания списък с 4400 държавни имоти с отпаднала необходимост.

В дневния ред на сесията са залегнали още разпореждане с имоти – частна общинска собственост, в Силистра и село Полковник Ламбриново, и одобряване на проект за Подробен устройствен план за обект Магистрален водопровод край село Бабук.