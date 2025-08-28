Общински годишен план за социалните услуги за 2026 г. ще обсъдят съветниците в Исперих по време на днешното си заседание, информация за което е публикувана на официалния сайт на местната администрация.

Предстои общинските съветници да гласуват Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в общината за периода 2025-2027 г. и Годишен план за изпълнение на стратегията за 2025 година.

Предстои да бъде обсъдена докладна записка относно избор на временна комисия за изготвяне на Етичен кодекс на общинските съветници.

Очаква се общинските съветници да приемат Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих.

Общинският съвет ще обсъди дали да бъде прекратен концесионен договор от 2004 г. за предоставяне на концесия на водоем „Чакмаклък“ в Исперих.

Предстои да бъде гласуван документ във връзка с продажба на общинско жилище.

По време на днешното заседание съветниците ще обсъдят докладна записка относно увеличаване на броя на потребителите на социална услуга „Асистентска подкрепа“.