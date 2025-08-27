За пореден път Общинският съвет в Чупрене не прие бюджета на Общината. По седем от точките в дневния ред повечето съветници се въздържаха, каза за БТА кметът на община Чупрене Мария Тодорова.

Съветниците не приеха годишния план за социалните услуги и програмата за енергийна ефективност 2025-2028 година. Те не подкрепиха и създаването на общински фонд „Култура“, като не дадоха съгласие да се кандидатства с проектно предложение „Ново поколение култура в община Чупрене“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Не беше гласувано и поемането на краткосрочен общински дълг чрез договор за кредит с Фонд ФЛАГ за реализирането на „Център за достъп до услуги“, финансиран по Швейцарско-българската програма за сътрудничество, допълни Тодорова.

Най-много дебати за пореден път предизвика проектът за бюджет. В продължение на няколко месеца бяха организирани допълнителни обсъждания и дискусии, бяха предоставени справки, направени корекции, но повечето общински съветници се въздържаха. Интересното е, че те не са против, а гласуват „въздържал се“, коментира кметът Мария Тодорова.

Единодушно беше подкрепено допълнително внесеното предложение за даване на звание „Почетен гражданин на община Чупрене“ посмъртно на Венцислав Тодоров. Той е национален състезател по волейбол, признат за един от най-добрите разпределители за своето поколение, каза Тодорова.