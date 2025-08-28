Общинският съвет в Тополовград ще решава за кандидатстване по трансграничен проект с Турция за защита от бедствия

Общинският съвет в Тополовград ще решава за кандидатстване по трансграничен проект с Турция по Програма ИНТЕРРЕГ България - Турция за защита от бедствия, като акцент в него ще бъде превенция и борба с пожарите. Общинските съветници ще гласуват предложението на редовно заседание днес, като проектът за дневен ред и материалите за сесията са публикувани на сайта на общината.

Проектът с акроним "FLAMESHIELD" ще създаде рамка за реакция при бедствия в трансграничния регион, включително съвместен план за действия при горски пожари. Ако проектното предложение бъде одобрено, ще бъдат доставени високопроходимо превозно средство с модул за гасене и специализирано оборудване. От българска страна партньори са още общините Свиленград и Болярово, а водещ е Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

На заседанието ще бъде представен Стратегически план за дейността на вътрешния одит на общината до 2027 година и Годишен план на контролното звено. Общинските съветници ще обсъдят още приемане на дарение - паметна плоча на Свети Теодор Тирон с размери 215/100 сантиметра от четирима жители на града и санкция за поставянето й в централната градска част. Ще се иска също така съгласие за удължаване на поет кредит към Фонд "ФЛАГ" с една година.

На дебат ще бъде подложен и отчетът за изпълнението на бюджета на общината за първото полугодие на тази година.