Актуализация на бюджета и инвестиционната програма на Община Габрово ще обсъди Общинският съвет

Актуализация на бюджета и инвестиционната програма на Община Габрово за 2025 г. са сред предложенията за обсъждане на предстоящото заседание на Общинския съвет. Заседанието е насрочено от 13:00 ч. в Ритуалната зала на Община Габрово, съобщават на страницата си от Общински съвет – Габрово.

Общинските съветници ще разгледат решение за отпускане на финансова помощ на териториалната организация в Габрово на Националната асоциация на сляпо-глухите в България. Те ще обсъдят и приемане на Общински годишен план за социалните услуги през 2026 година на територията на общината.

Сред предложенията са и утвърждаване на паралелки в общинските училища, формирани с брой ученици под установения минимум за учебната 2025/2026 година и предложение до министъра на образованието и науката за включване на общински училища в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2025/2026 година.

Общински съвет – Габрово ще гласува точки за продажба на недвижим имот, определяне на наемна цена и допълнение на т. 1 от публичен списък на спортните обекти и съоръжения, в частта на подобект голям терен с изкуствена трева с площ 4500 кв.м.

На гласуване ще бъдат предложени и предложения за предоставяне под наем на общински жилища от групата „Ведомствени жилища” на Сдружение ОФК „Янтра 2019“, на основание чл. 27, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища, както и одобряване на Подробен устройствен план и план-схема на обект „Водоснабдяване на група села: Велковци, Кметчета, Лесичарка, Карали, Костенковци, Стойчовци, Драгомани, Тодорчета, Междене, Узуни и Старилковци от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Габрово“.