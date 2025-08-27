Конфискуваха стоки в Слънчев бряг, експертиза ще установи дали се касае за фалшификати, съобщиха от прокуратурата

Районната прокуратура в Бургас ръководи разследване за търговска дейност със стоки, носещи логата на световноизвестни марки. Досъдебното производство е образувано в резултат от специализирана акция за защита на интелектуалната собственост, проведена в курортния комплекс "Слънчев бряг“, съобщиха от прокуратурата.

В хода на операцията са извършени претърсвания в търговски обекти и складово помещение. Иззети са текстилни изделия, обувки, чанти.

Към настоящия момент се извършват разпити на свидетели. На иззетите артикули от търговската мрежа ще бъде изготвена експертиза, която да установи до каква степен въпросните стоки имат знаци, които са визуално, фонетично и смислово сходни на посочените регистрирани търговски марки.

Дрехи с фалшиви марки за близо 180 хиляди лева бяха намерени при акция на "Икономическа полиция“ в комплекс „Златни пясъци“, съобщиха в началото на месеца от Областната дирекция на МВР във Варна.