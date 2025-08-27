Модернизиран STEM център с Европейско финансиране създадоха във Второ средно училище „Н. Й. Вапцаров“ в Монтана, каза за БТА директорът Елка Станева.

В училището са изградени STEM зали по две направления – природни науки и информатика и математика. Проектът е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост и е на стойност 363 588 лева.

По него са преустроени два кабинета, всеки от които с площ 66 квадратни метра. STEM центърът е разпределен по зони. Те са изследователска лаборатория по природни науки и зона по математика и информатика, към тях е включен и център за млади изследователи – начален етап, който е подходящ за най-малките ученици. Изградена е учебна работилница, където чрез обособени пространства за учене в избраните направления може да се създават ефективни решения, свързани с проектно базираното обучение и усъвършенстване на уменията.

В началото на септември предстои в кабинетите да бъде монтирана модерната и иновативна техника като интерактивни дисплеи, преносими компютри, 3D принтери, очила и системи за виртуална реалност, роботи, цифрови микроскопи, лабораторни съдове, таблети, мобилна лаборатория за възобновяеми източници на енергия и др. Откриването ще се състои в началото на учебната година, поясни Елка Станева.

Учебните предмети, към които е насочена дейността на кабинета по природни науки, са „Човекът и природата“, „Биология и здравно образование“, „Физика и астрономия“, „Химия и опазване на околната среда“. Другият кабинет ще се използва по предметите „Математика“, „Компютърно моделиране и информационни технологии“ и „Информационни технологии“. В създадената STEM среда чрез игрови методи, пълноценна работа в часовете по съответните предмети и работа по проекти учениците ще упражняват придобитите знания на практика. Ще развият умения за управление на проекти, работа в екип, комбиниране и прилагане на вече придобити знания в различни областни, на практика, за решаване на реални проблеми, поясни още директорът.

„Стремим се да изградим среда, в която по достъпен начин, в неформална обстановка учениците да работят в екип и да прилагат придобитите знания в часовете по природни науки, математика и компютърно моделиране и информационни технологии“, каза Елка Станева.

Тя посочи, че изграждането на STEM центрове мотивира учителите допълнително, защото могат да покажат нагледно това, което се изучава. От своя страна учениците приемат с интерес всяка новост и часовете в иновативните кабинети са удоволствие за тях, защото практически могат да се докоснат до изучаваното и да работят с дигитални технологии. Това създава интерес към предметите, мотивира учениците сами да търсят информация и да я приспособяват към учебното съдържание, да изработват проекти, дискутират и т.н.

Във Второ средно училище „Н. Й. Вапцаров“ 47 учители се грижат за образованието на около 450 ученици от 1 до 12 клас.