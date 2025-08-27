Подробно търсене

Започнахме премахването на опасна растителност в парк "Врана", съобщи областният управител

Николета Василева
Започнахме премахването на опасна растителност в парк "Врана", съобщи областният управител
Започнахме премахването на опасна растителност в парк "Врана", съобщи областният управител
Областният управител Стефан Арсов Снимка: Никола Узунов/БТА (архив)
София ,  
27.08.2025 12:40
 (БТА)

Днес се извършва рязане и премахване на опасна растителност по протежение на оградата към бул. „Цариградско шосе“ в парк "Врана". Това съобщи във Фейсбук областният управител на София Стефан Арсов.

По думите му още от първия ден след приемането на парк „Врана“ областната администрация е започнала действия по обезопасяването на парка. Арсов каза, че тази зона години наред е била оставена занемарена, но вече е време за грижа и сигурност.

Областната администрация на област София няма да губи време – стъпка по стъпка ще превърнем „Врана“ в безопасно, поддържано и достъпно място за всички, заяви Арсов. Той допълни, че входът на парк "Врана" ще бъде свободен, но истинската им цел е да бъде не просто отворен, а сигурен и достоен за гражданите. 

През миналата седмица областният управител каза пред БТА, че парк "Врана" ще остане затворен за граждани, докато теренът бъде обезопасен. „Няма как да допуснем граждани, докато не бъдат предприети конкретни мерки – започваме с кастрене на опасната растителност по протежение на "Цариградско шосе", след което ще се работи по основните алеи и вътрешните части на парка“, уточни Стефан Арсов.

/РИ/

Свързани новини

25.08.2025 15:48

Парк "Вранa” официално премина под управлението на Областна администрация - София

С огромно удовлетворение съобщавам, че парк „Вранa” официално премина под управлението на Областна администрация София. Това написа областният управител Стефан Арсов във Фейсбук. По думите му това е дългоочаквана стъпка, която ще сложи край на
01.08.2025 11:29

Областният управител на София отново се опитва да прехвърли отговорността за парк "Врана" върху Столична община, заяви зам.-кметът Бобчева

Областният управител на София отново се опитва да прехвърли отговорността за протакането на работата в парк "Врана" върху Столична община. Паркът все още е затворен за посетители и неясно докога, въпреки че държавата отпусна на областта близо милион и половина лева. Това написа зам.-кметът на София Надежда Бобчева във Фейсбук по повод заявеното вчера от областната управа, че Столичната община не е предоставила изискуемата документация, с което на практика възпрепятства началото на работата по стопанисването на парк „Врана”.
31.07.2025 15:05

Столичната община възпрепятства началото на работата по стопанисването на парк „Врана”, заявяват от областната администрация

Към момента Столичната община не е предоставила изискуемата документация, с което на практика възпрепятства началото на работата по стопанисването на парк „Врана”. Областна администрация София-град отново призовава към институцио
30.07.2025 14:53

Министерският съвет отпуска 1,4 млн.лв. за стопанисване на парк "Врана"

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 1 365 800 лв. по бюджета на Министерския съвет за 2025 г., съобщиха от пресслужбата на кабинета. Разходите са за дейности по стопанисване и управление от областния управител на област София на
18.07.2025 17:22

Всички документи, които са поискани от областната администрация за парк "Врана", са предадени, заяви зам.-кметът Надежда Бобчева

До момента абсолютно всичката документация, която е поискана от нас, е предадена на областната администрация. Това каза пред журналисти заместник-кметът на Столична община по екология Надежда Бобчева . Коментарът ѝ е във връзка с казаното по-рано днес от областния управител на София-град Стефан Арсов, че липсват документи от страна на Столична община за предаването на парк "Врана".
18.07.2025 15:55

Липсват документи за предаването на парк "Врана", каза областният управител Стефан Арсов

Липсват документи по отношение на предаването на парк "Врана". Това каза областният управител на София-град Стефан Арсов пред журналисти. По думите му проблемът е ултимативният тон на кмета на София Васил Терзиев и бездействието от страна на Столична община.
18.07.2025 08:34

Областният управител на София призова кмета на столицата Васил Терзиев да отиде в парк "Врана" в 15:00 ч. за предаването на собствеността

Областният управител на София Стефан Арсов призова кмета на столицата Васил Терзиев да се яви лично в парк “Врана” в 15:00 ч. днес, съобщиха от областната управа. “Призовавам кмета на София Васил Терзиев да се яви лично в парк “Врана” в 15:00 ч.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:50 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация