При катастрофа край Котел са загинали 17-годишно момиче и 20-годишно момче

Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
Снимка: Красимир Николов/БТА (архив)
Сливен,  
27.08.2025 12:18
Около 2:20 часа в дежурната част на Районно управление - Котел е получен сигнал за катастрофирал лек автомобил на 45-и км от път II-48, в посока от село Градец към град Котел, съобщиха от Областната дирекция на МВР. По първоначални данни лек автомобил „Ауди“А3, управляван от 18-годишен младеж от Котел, е излязъл извън пътното платно, след като водачът е изгубил контрол.

В колата са пътували четирима младежи. При инцидента на място са загинали 17-годишно момиче и 20-годишно момче.

Водачът и 18-годишен пътник са откарани в болница в Сливен. На водача са взети кръвни проби за наличие на алкохол и наркотични вещества, допълниха от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.

 

