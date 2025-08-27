Заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов посрещна контингента ни от Косово на тържествена церемония в Хасково

С "добре дошли на родна земя" заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов приветства служещите във военния ни контингент, участвал в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО (KFOR) в Косово, които бяха посрещнати с тържествена церемония на площад „Свобода“ в Хасково.

В словото си към военнослужещите генерал-лейтенант Попов отбеляза, че по време на изпълнение на мисията в Косово те са представили България като надежден съюзник на НАТО и гарант за мира и сигурността на Балканите. Той изрази убеденост, че придобитите умения и развитите при мисията зад граница качества военнослужещите ще приложат и при изпълнение на трите мисии на въоръжените сили: възпиране и отбрана, подкрепа на международния мир и сигурност и подкрепа на националната сигурност в мирно време.

В церемонията по посрещане на контингента участваха още командващият на Съвместното командване на силите генерал-майор Станимир Христов, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, командирът на 2-ра механизирана бригада бригаден генерал Мирослав Костадинов, кметът на община Хасково Станислав Дечев, заместник областните управители на област Хасково Митко Петров и Богдан Кирилов, архиерейският наместник на Хасковската духовна околия Георги Тодев, висши военни и представители на местната власт.

„Поздравявам Ви за достойно изпълнената мисия и съм радостен да ви посрещна в Хасково живи и здрави“, каза в приветственото си обръщение към войниците и сержантите, кметът на Хасково Станислав Дечев.

Церемонията продължи с връчване на отличия на военнослужещи за проявен висок професионализъм и отлично изпълнение на поставените задачи по време на мисията.

Маневрената рота от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада от Сухопътните войски, участвала в състава на многонационалния батальон на „Регионално командване – Запад“ от Стабилизиращите сили на НАТО за поддържане на сигурността в Косово (KFOR), беше изпратена през февруари тази година също от централния площад на Хасково. Преди това военнослужещите проведоха подготовката си в района на хасковското военно формирование 52740 и в гарнизонен учебен център „Добрич“. Това е седмото участие на военнослужещи от 31-ви механизиран батальон – Хасково в задгранична мисия. Предишните участия са били в операции на коалиционните сили за поддържане на мира в Афганистан (ISAF) и в операцията на ЕС в Босна и Херцеговина „АЛТЕА“ (EUFOR).