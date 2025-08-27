Премиерът Росен Желязков е разпоредил графикът с дейностите за осигуряване на водоснабдяването в Плевен да бъде публикуван на сайта на МРРБ

Най-важното е да има възможност за засилен граждански контрол при разходването на ресурса и изпълнимостта на проектите в срок, каза премиерът Росен Желязков в началото на заседанието на Министерски съвет, след като министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов посочи, че в последните дни в спешен порядък са предприети доста мерки за осигуряване на водоснабдяването на Плевен. Премиерът Желязков даде думата на министрите, за да посочат взетите мерки по актуални теми в ресорите им.

Желязков разпореди графикът с дейностите, които предстоят да се извършват за осигуряване на водоснабдяването в Плевен, да бъде публикуван на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По думите му графикът ще бъде динамичен, но най-важното е да има яснота по всички мерки, които ще бъдат предприети през следващите дни. В графика, който Желязков е поискал от министър Иванов, са посочени всички дейности, които следва да се изпълнят с ясни срокове, източници на финансиране и отговорните институции - ВиК - Плевен, холдингът и община Плевен. Координацията ще се извършва на уточнените вече нива, допълни премиерът Желязков.