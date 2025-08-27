Общинските съветници в Белица ще разгледат предложение за кандидатстване с проект за инсталиране на фотоволтаична система

Общинските съветници в Белица ще разгледат предложение Общината да кандидатства с проект „Инсталиране на фотоволтаична система на сграда, в която се предоставят три вида социални услуги, закупуване на електрически автомобил и монтаж на зарядна станция в община Белица“. Това се посочва в предварително обявения дневен ред, който е публикуван в уебсайта на общината. Редовната сесия ще се състои от 14:00 часа в залата на Информационния център в гр. Белица. Ще бъдат разгледани общо 15 точки.

Проектът се подава по Процедура № BG-RRP-13.009 „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. В предложението се посочва, че целта на тази инвестиция е да се повиши енергийната ефективност, да се намали енергийната зависимост и да се подобри оперативната устойчивост в сектора на социалните услуги. Това ще бъде постигнато чрез инсталиране на фотоволтаични системи в общински социални услуги и чрез предоставяне на електрически превозни средства в подкрепа на социалната дейност. Очакваните резултати са да се повиши енергийната ефективност в 500 съществуващи социални услуги, които са делегирана от държавата дейност, както и да бъдат закупени 250 електрически превозни средства, всяко от които ще бъде снабдено със зарядна станция.

Общинският съвет се очаква да одобри точка, свързана с формирането на маломерни и слети паралелки в училищата и тяхното дофинансиране за учебната 2025/2026 година. В част от предложението се посочва, че Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование допуска изключения и дава възможност на бщинските съвети да вземат решение за формиране на маломерни и слети паралелки, както и за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес.

В тази връзка, по мотивирано искане от директора на съответното училище, придружено от становище на началника на Регионалното управление на образованието – гр. Благоевград, в училищата могат да се формират и при необходимост да се дофинансират маломерни и слети паралелки. В изпълнение на Наредбата в Община Белица са постъпили искания от директорите на пет общински училища за формиране на 17 маломерни и две слети паралелки за учебната 2025/2026 година.

На сесията съветниците ще разгледат и предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на физически лица от община Белица за месец август 2025 г. От проведеното заседание на 18 август на комисията, назначена от кмета на общината, е установено, че има подадени молби от хора с хронични заболявания, но според представените епикризи в момента не се налагат спешни медицински процедури. Комисията е предложила еднократна финансова помощ да бъде отпусната на най-спешните и неотложни случаи от медицинска гледна точка. За отпускане на еднократна финансова помощ са предложени общо 18 души, като общата сума е 4240,00 лева, се посочва в предложението по точката.

Освен това съветниците ще разгледат и точки, свързани с отдаване безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – общинска собственост.