Областният управител на София прехвърля на Столична община два държавни имота в район „Изгрев“ за изграждане на детска градина

Областният управител на София Стефан Арсов подписа заповед за безвъзмездно прехвърляне на два държавни имота в район „Изгрев“ на Столична община. Това съобщиха от областната администрация.



Оттам посочват, че "това решение е първата ключова стъпка към изграждането на нова, модерна детска градина за 15 групи - първата по рода си в квартал „Изгрев“, която ще даде реален отговор на един от най-сериозните проблеми пред родителите в района: недостигът на места в детските заведения". На територията на прехвърлените имоти ще бъде реализиран и първият етап от проекта „Зелен ринг София“ - модерен линеен парк и велоалея, които ще свържат гара „Пионер“ с ВТУ „Тодор Каблешков“, уточниха от областната администрация.



По думите на областния управител София заслужава повече зелени пространства и повече места, където децата да могат спокойно да играят, да учат и да се развиват. Той допълни, че с този акт държавата за пореден път показва, че е активен партньор в устойчивото развитие на града. Това е инвестиция в по-чист въздух, по-здравословна градска среда и повече възможности за игра, спорт и отдих, коментира Арсов.



От областната управа посочват, че проектът е конкретен отговор на нуждите на район „Изгрев“, където липсата на места в детските градини и недостигът на зелени площи са осезаеми и дългогодишни проблеми, изискващи решителни действия, а не отлагане. Съгласно условията на заповедта, Столична общината има срок от пет години за реализация на проектите върху предоставените имоти, уточниха от областната администрация.

В края на юни официално бе открит новият корпус на 23-та детска градина „Здраве“ в столичния квартал „Изток“. В новата пристройка се осигуряват места за три нови градински групи, които ще разкрият допълнително места за още 75 деца от района.