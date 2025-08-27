Общинските съветници в Чупрене ще разгледат за четвърти път проекта на бюджет на общината

Общинските съветници в Чупрене ще обсъдят проекта за бюджет на общината за настоящата година, предвижда предварителният дневен ред на заседанието, публикуван на сайта на общината.

Според думите на кмета Мария Тодорова преди миналото заседание в края на юли са били организирани допълнителни срещи и обсъждания, предоставени са и справки, но повечето общински съветници са се въздържали при гласуването му. Така днес за четвърти път ще се разгледат и дебатират параметрите на общинския бюджет.

Други точки в дневния ред са приемане на годишния план за социалните услуги и на програма за енергийна ефективност 2025-2028 г., създаване на общински фонд „Култура“, утвърждаване на правилник за неговото устройство и дейност, финансиране на закупен специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и други.

Съветниците трябва да дадат съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Ново поколение култура в община Чупрене“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, като Общината поема ангажимент да осигури най-малко 25 на сто съфинансиране от исканото безвъзмездно финансиране. Последното предложение в проекта на дневен ред е поемане на краткосрочен общински дълг чрез договор за кредит с „Фонд Флаг“ за реализирането на „Център за достъп до услуги“. Проектът е одобрен и се финансира по Швейцарско-българската програма за сътрудничество.

Заседанието е насрочено за 10:30 часа в заседателната зала на Община Чупрене. Постоянните комисии ще заседават от 9:30 часа.