Общински съвет - Хисаря ще гласува актуализация на бюджета на общината за 2025 г. Това предвижда дневният ред на заседанието, публикуван на сайта на общината.

Общинските съветници ще обсъдят състоянието на материално-техническата база и готовността на училищата и детските градини за учебната 2025/2026 година. Те ще гласуват също приемане на училищната мрежа и утвърждаване на паралелки под норматив и маломерни паралелки в училищата в община Хисаря за следващата учебна година. Общинският съвет ще се произнесе и относно даване на съгласие за участие на Община Хисаря в Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на българските градове и региони“.

В дневния ред отново е включено предложението за определяне на основни месечни работни заплати на кметовете на населените места от община Хисаря, считано от 01.01.2025 г., което не успя да получи необходимите гласове, за да бъде прието на предишни заседания на Общинския съвет. Съветниците ще гласуват и одобряването на годишен отчет за осъществяваната дейност и изпълнението на Концесионен договор за общинска концесия от 20.02.2001 г. за предоставяне на особено право на ползване върху минерална вода от находище Старо Железаре.