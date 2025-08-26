Общински съвет - Марица ще обсъди актуализация на бюджета на общината за 2025 година

Общински съвет - Марица ще гласува предложение на заместник-кмета Петър Минков за актуализация на бюджета на общината за 2025 г. Това е една от точките в дневния ред на насроченото за днес от 10:00 часа заседание, публикуван на страницата на общината.

Сред мотивите за предложението са осигуряване на средства за внедряване на софтуерни решения във връзка с преминаване към изцяло електронен документооборот; ремонт на локално платно и отводняване в селата Труд и Граф Игнатиево; изработка и монтаж на парапет и врата за гробищен парк в с. Войводиново; благоустрояване на спортна и детска площадка в с. Бенковски; строителен надзор за обект "Второстепенна канализационна мрежа за дъждовни води на две улици в с. Строево“, както и ДДС на обект: Реконструкция и рехабилитация на външен водопровод в с. Трилистник и с. Рогош.

Общинските съветници ще гласуват още предложение за одобряване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) част от проект за трасе на "Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод от Помпена станция (ПС) "Труд" до с. Строево, община Марица", който е обявен за обект от първостепенно значение с решение на Общински съвет - Марица от 30 април тази година. Предвижда се подмяна на амортизираните тръби на довеждащия водопровод, свързващ ПС „Труд“ до с. Строево, община Марица. Дължината на трасето е 1192 м.

Общинският съвет в Марица ще се произнесе относно кандидатстване на Общината с проект „Закупуване на електромобил за социалните услуги в община Марица“ по процедурата, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост от Европейския съюз „Инсталиране на фотоволтаични системи в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“. Съветниците ще се произнесат и дали Община Марица да кандидатства по процедура за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за малки общини“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост от ЕС, за изпълнение на инвестиция „Развитие на културните и творчески сектори“ от Компонент 11 „Социално включване“ с Проект „Глината – материалът с много лица“.

Дневният ред предвижда още приемане на Годишен план за социалните услуги през 2026 г. на територията на община Марица, както и отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жители от селата Труд, Костиево, Динк, Войводиново и отпускане на финансова помощ за лечение на безплодие чрез инвитро процедура на семейство от с. Костиево. Общинските съветници ще обсъдят и предложения за учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот в полза на лица с установени жилищни нужди в селата Граф Игнатиево, Калековец, Ясно поле и Маноле.