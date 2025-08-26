Общинските съветници в Ябланица ще решават дали три обекта да бъдат предоставени за управление на Асоциацията по ВиК, за възлагане на дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията им на „Водоснабдяване и канализация“ АД - Ловеч. Трите докладни за отделните обекти са част от проекта за дневен ред на днешното заседание на Общинския съвет.

Обектите са довеждащ водопровод, захранващ града, реконструкция на главен клон от вътрешната водопроводна мрежа на село Малък извор, вътрешната водопроводна мрежа по улица в Ябланица, както и външен водопровод, свързан със село Малък извор.

Те са изградени и реконструирани със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и от целева субсидия за капиталови разходи.

Други точки от дневния ред са свързани с допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Ябланица за 2025 г., извършване на разпоредителни сделки – продажба на недвижим имот - общинска собственост.

Съветниците ще гласуват и процедура по обезщетяване на собственици, засегнати от отразяване на явна фактическа грешка и нанасяне на действителните координати на язовири на територията на община Ябланица.