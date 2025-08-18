Прокуратурата в Пловдив наблюдава досъдебно производство за умишлено убийство на 37-годишна жена в кв. "Столипиново"

Окръжна прокуратура – Пловдив наблюдава досъдебно производство за извършено умишлено убийство на 37-годишна жена в гр. Пловдив, квартал „Столипиново“ , съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

На 17 август 2025 г. на тел. 112 е бил подаден сигнал за това, че в квартал „Столипиново“ в Пловдив пред жилищен блок е била простреляна в областна на гърдите 37-годишна жена, а извършителят на деянието – П.К., на 44 г., се е самопрострелял. Пристигналите на мястото полицейски и медицински екипи, са констатирали, че пострадалата е починала от нараняванията си. П.К. е бил откаран в болницата, където е настанен за лечение и се намира под охрана.

П.К. и пострадалата живеели заедно и имали деца, но преди време се разделили. Според събраните до момента доказателства, П.К. е настоявал тя отново да се върне при него в общото им жилище, но жената е отказвала. По делото е установено, че П.К. прострелял жената два пъти в областта на гърдите, след което направил опит да се самоубие с незаконно притежаван пистолет „Макаров“ със заличени номера, закупен преди няколко години от неустановен продавач.

По делото се извършват процесуално-следствени действия - разпити на свидетели, назначени са експертизи и др. Предстои на П.К. да му бъде повдигнато обвинение за извършено умишлено убийство, както и да се преценят мерките за процесуална принуда с оглед на здравословното му състояние.

БТА припомня, че вчера криминално проявен мъж е убил съпругата си и се е опитал да сложи край на живота си в Пловдив.