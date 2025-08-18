Подробно търсене

Заради безводието в Плевен ще се обсъжда обявяването на бедствено положение

Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Кметът на община Плевен Валентин Христов Снимка: Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Плевен,  
18.08.2025 12:06
Заради безводието в Плевен ще се обсъжда обявяването на бедствено положение. Това съобщи на пресконференция кметът на общината Валентин Христов.

Положението в града е критично. Режимът на водоподаване е драстичен и търпението на хората преля. Те не издържат на този режим и това безводие, каза още Христов.

Той добави, че проблемът не е от сега. В годините е пропуснато да бъдат осъществени два водни цикъла. Кметът каза още, че от началото на мандата той и екипът му работят по проблема, но по време на служебните правителства им е казвано, че за решаването му е необходима политическа воля. На последната среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството, на която са присъствали и представители на ВиК, са получили уверение, че вече такава политическа воля има. Христов е получил и лично обещание, че на Плевен ще бъде помогнато и финансово.

 

