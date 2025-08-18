Двама мъже, предизвикали пожара в местността Седми километър край Стара Загора, са задържани за срок до 24 часа, съобщиха от полицията

Двама мъже на 40 и 39 години, предизвикали пожара в местността Седми километър край Стара Загора, са задържани за срок до 24 часа. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР - Стара Загора.

Към днешна дата пожарът е локализиран, на място има екипи на пожарната, които гасят локални огнища в периметъра. На място помагат и доброволците от доброволното формирование към Община Стара Загора, допълват от пресцентъра.

В 15:10 часа на 17 август в Оперативна дежурна част на Второ Районно управление-Стара Загора е постъпил сигнал за възникнал пожар в местност Черния мост, северозападно от Стара Загора. След проведени процесуално-следствени действия е установено, че двама мъже на 40 и 39 години, при извършване на строителни дейности и работа с флекс, неумишлено са запалили сухи треви в имот в местност в землището на село Малка Верея. Поради разрасналия се пожар, вследствие на силния вятър са изгорели къщи, стопански постройки, ниски храсти и дървета в местностите Седми километър, Черния мост и Бобоолу. Нанесени са значителни материални щети, които са в процес на установяване. Няма пострадали хора. Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. Във Второ РУ-Стара Загора е образувано досъдебно производство, посочват от пресцентъра.

Благодарение на бързата реакция на институциите хората във вилната зона на Стара Загора бяха евакуирани за кратко време. На място вчера работиха 14 екипа от старозагорската пожарна и техни колеги от Сливен. За подсигуряването на Стара Загора за евентуални други произшествия се включиха два екипа от Пловдив. Съдействие бе оказано от Министерството на отбраната с хеликоптери и модула за наземно гасене.

На място бяха кметът на община Стара Загора Живко Тодоров, който ръководи гасителните действия и участва в гасенето, областният управител на Стара Загора Неделчо Маринов, секретарят на Община Стара Загора Николай Диков, директорът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Красимир Христов и директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" ст. комисар Стоян Колев. В гасителните действия се включиха полицейски служители, служители на Община Стара Загора, Държавно горско стопанство, доброволци и представители на други институции.

Пожарът в местността Седми километър край Стара Загора възникна около 15:00 часа вчера. Огънят пламна във вилна зона с над 300 къщи, от които между 15 и 20 са изгорели. Благодарение на бързата намеса на полицейските и пожарни екипи около 1000 души бяха евакуирани и няма пострадали. В гасенето се включиха 14 пожарни екипа от Стара Загора, Пловдив и Сливен, както и хеликоптер от авиобаза „Крумово“. Обявено беше частично бедствено положение.