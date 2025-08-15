Водата в Плевен и тази вечер ще бъде пусната за два часа и половина

Водата в Плевен и в още седем населени места, които са на режимно водоподаване, ще бъде пусната тази вечер за два часа и половина. Това се посочва в съобщение на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕООД в Плевен.

Оттам допълват, че във връзка с недостатъчните водни количества водоподаването за градовете Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен ще бъде възстановено от 19:00 до 21:30 часа днес. С цел да се акумулират водни количества и да се напълнят резервоарите за следващия ден, се налага водоснабдяването да бъде преустановено от 21:30 часа до 7:00 часа.

В съботния ден водата ще бъде пусната от 07:00 до 10:00 часа.

За селата Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово от днес започна поетапно възстановяване на водоподаването. Брестовец, Бохот, Тодорово и Къшин са захранени с питейна вода, допълват от дружеството.

Водоснабдяването на всички населени места, за които водоснабдителна група „Черни Осъм“ е основен водоизточник, ще бъде възстановено според техническите възможности на водопроводната система и инфраструктура, добавят от ВиК - Плевен.

Вчера в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се състоя среща с министър Иван Иванов и кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч по повод проблема с безводието.

Взети са всички мерки, за да не се случи, каза министърът на здравеопазването Силви Кирилов във връзка с режима на водата в Плевен и опасността от възникване на епидемия заради водния режим.