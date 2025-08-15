Пловдивският окръжен съд остави в ареста участник в организираната престъпна група за международен трафик на наркотици

Добромир Добрев, арестуван на 13 август в София, като участник в организирана престъпна група за международен трафик на наркотици, остава в ареста. Това реши състав на Окръжния съд в Пловдив. Мъжът бе задържан и обвинен заедно с още петима души. В автомобила на Добрев бе открит куфар с около 10 кг марихуана.

Общо 90 кг от наркотика бе иззет при акцията на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), проведена в областите Пловдив, София и Бургас.

Ръководителят на организираната престъпна група и още трима членове са с мярка за неотклонение "задържане под стража". Единият е с мярка парична гаранция от 3000 лева.