Прокуратурата обвини мъж, задържан за подаване на неверен сигнал на Летище „Васил Левски“, че жена носи взривоопасно устройство
Снимка: Благой Кирилов/БТА (архив)
15.08.2025 16:45
Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 44-годишен мъж, подал невярна информация на Летище „Васил Левски“, съобщиха от прокуратурата. Той е задържан за срок до 72 часа и предстои съдът да разгледа искането за постоянния му арест.

Според обвинението мъжът с инициали Х.Й. е позвънил на служебен телефон на Летище „Васил Левски“ в София и предал невярно повикване за тревога – съобщил, че жена с инициали М.Х., пътуваща за Словакия, носи взривоопасно устройство в себе си.

БТА припомня, че в понеделник бе получен сигнал на телефон 112 от гражданин, който е заявил, че на борда на самолет Boeing 737 на авиокомпания Ryanair, изпълняващ полет FR-9962 от София до лондонското летище „Станстед“ със 174 души на борда, има палестинец, който възнамерява да извърши „лоши неща“.

 

