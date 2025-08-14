Община Самоков обяви обществена поръчка за изграждане на велоалеи за над един милион лева

Община Самоков обяви обществена поръчка за изграждане на тротоари на стойност 1 007 418,43 лева. Това е посочено в информация, публикувана на официалната интернет страница на администрацията. Оферти се приемат до 15 септември.

Според публикуваната информация велоалеите са обособени в три позиции. Едната от тях ще бъде на улица „Грънчар“, започваща от улица „Христо Йовевич“ до „Софийско шосе“.

Втората ще бъде на улиците „Македония“ и „Рилска малина“. Тя ще започва от табелата на града до улица „Грънчар“. Предвидено е да има нов тротоар и двупосочна велоалея отдясно. На улица „Рилска малина“ пътят за колоездачи ще започне от кръстовището с ул. „Македония“ до разклона за село Доспей. Ще има велоалеи в двете посоки на самото платно.

Третата велоалея е предвидена да бъде на улиците „Софийско шосе“, „Христо Йовевич“ и „Грънчар“.

Според техническата спецификация на строежа следва да бъдат доставени само строителни материали, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне и такива, които притежават технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка ще бъде контролирана от възложителя, упражняващ строителен надзор на строежа. В строежа трябва да бъдат вложени материалите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материалите трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя.

През юни Община Самоков обяви обществена поръчка за модернизация на депото за отпадъци край града на стойност 5 476 155,66 лв. без ДДС.