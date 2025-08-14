Двама полицаи пострадаха в Банско при проверка на автомобил, шофиран от чуждестранен гражданин

Двама полицейски служители са пострадали в Банско при проверка на автомобил, управляван от чуждестранен гражданин, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Случаят е от тази нощ. Двайсет минути след полунощ на ул. „Глазне“ в Банско, от полицейски служители на Районно управление – Банско е подаден сигнал със стоп палка за спиране и извършване на проверка към лек автомобил „Нисан Х Трейл“, управляван от 24-годишен чужд гражданин. Водачът на автомобила не се подчинил, продължил е движението си и е блъснал единия от полицейските служители, който е получил наранявания на левия крак и лявата ръка.

От органите на реда са предприети незабавни действия и автомобилът е спрян на същата улица, но при опит да бъде задържан водачът е оказал съпротива и е контузил в областта на ръката втория полицейски служител, съобщават още от ОД на МВР – Благоевград.

24-годишният мъж е задържан до 24 часа. Направена му е проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 1,76 промила. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление, допълват от полицията в Благоевград.