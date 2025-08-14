Подробно търсене

Откриха тялото на жена, обявена за издирване в Кюстендил

Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
Откриха тялото на жена, обявена за издирване в Кюстендил
Откриха тялото на жена, обявена за издирване в Кюстендил
Сградата на Областната дирекция на МВР Кюстендил. Снимка: Кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев
Кюстендил,  
14.08.2025 11:44
 (БТА)

Доброволци са намерили трупа на 46-годишната Соня Георгиева Попова, която бе обявена за издирване, снощи в местността Дервен в землището на с. Вратца, община Кюстендил. Това съобщиха от полицията в Кюстендил. 

Дежурна оперативна група е извършила оглед на място. Следи от насилие не са открити. Трупът, който не е във видима фаза на разложение, е закаран за аутопсия в кюстендилската болница.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е и прокуратурата, допълниха от полицията.

Жената бе в неизвестност от 6 август, след като напуснала Центъра за възрастни хора с ментални проблеми в селото.

/НН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:03 на 14.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация