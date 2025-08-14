Има три много силни кандидатури за зам.-омбудсман, каза омбудсманът Велислава Делчева

Радвам се, че има три много силни кандидатури, заяви омбудсманът Велислава Делчева в началото на публичното изслушване на кандидатите за заместник-омбудсман. Номинирани са три дами - Мария Филипова, Марина Кисьова де Хеус и Деница Димитрова.

Надявам се, че ще има и много силен женски екип в институцията на омбудсмана, изрази очакване Делчева. Тя посочи, че изборът на журито няма да бъде лесен. Сигурна съм, че ще има състезателност и обмяна на идеи, добави омбудсманът.

Изслушването се излъчва на живо на сайта на институцията на омбудсмана и в Ютуб. То се провежда по азбучен ред на собствените имена, разясни още Делчева. Резултатът от оценяването ще бъде публикуван утре, а в понеделник омбудсманът има намерение да изпрати на Народното събрание предложението за кандидата с най-висока оценка.

Мария Филипова е предложение на Българска национална асоциация „Активни потребители“. Марина Кисьова де Хеус е предложена от Фондация „Екатерина Каравелова“. Деница Димитрова е предложение на Национална мрежа за децата.