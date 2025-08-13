Работници асфалтират затворения за ремонт 320-метров участък от Дунав мост при Русе

Работници асфалтират затворения за основен ремонт участък с дължина 320 метра от Дунав мост при Русе в посока България. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Положен е долен и износващ асфалтов пласт, както и хидроизолацията по пътната плоча в цялата отсечка. Произведени са 20 стоманобетонни пътни панела или общо 621 броя от началото на основния ремонт на Дунав мост, което бе поставено на 10 юли миналата година.

Реставрираният пешеходен парапет и стълбовете за осветление ще бъдат монтирани през идната седмица.

"Парапетът на съоръжението, който е с обща дължина около 2,1 км и стълбовете за осветление са с художествена стойност и трябва да бъдат запазени и възстановени след приключване на строително-монтажните дейности по съоръжението", обясняват от АПИ.

Очаква се основният ремонт на 320-метровия участък в посока България на Дунав мост да завърши в началото на идния месец. След което работата по съоръжението ще продължи в 320-метрова отсечка в платното в посока Румъния, успоредна на трасето, по което в момента се работи.

От АПИ припомнят, че на обекта се работи ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Ремонтните дейности се организират и извършват така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Българският участък от Дунав мост е с дължина 1,057 километра. Основно ремонтирани вече са 413 метра от него.