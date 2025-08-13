Започна ремонтът на спортната зала по борба в с. Устина, община "Родопи". Първата копка бе направена от кмета на община „Родопи“ Павел Михайлов и кмета на с. Устина Ренгинар Мустафова. Реконструкцията е на стойност 500 000 лева и е финансирана от Националния план по възстановяване и устойчивост.

Това е една дългочаквана инвестиция за селото, което е люлка на шампиони по борба, каза Михайлов. Той посочи, че целта на администрацията е да създава по-добри условия за развитие на спорта.

Проектът предвижда саниране на сградата, подмяна на дограмата и вратите, изграждане на фотоволтаична електрическа централа, както и термопомпена отоплителна система с мощност 60кW. Ще бъдат подменени осветителните тела с нови енергоспестяващи, както и водопроводната и канализационната инсталации в санитарните помещения. Предвидена е и рампа за хора с увреждания. Срокът за изпълнение на ремонта е една година.

Към момента сградата е с енергиен клас "С". След реализацията на проекта и прилагането на енергоспестяващите мерки тя ще отговори на изискванията за клас на енергопотребление „А".

Клубът по борба в Устина организира в края на юни за четвърти път турнир по свободна борба в памет на Стоян Стоянов и Неждет Залев, изявени борци, родом от селото, разказаха от клуба. Стоян Стоянов е двукратен европейски шампион, спечелил всичките си отличия печели при най-леките до 48 кг и наследява в категорията именития Хасан Исаев. Неждет Залев е олимпийски вицешампион от Рим 1960 г. и трети на световната купа в София през 1958 г.