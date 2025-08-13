Подробно търсене

Столичната община обяви процедура за избор на нова обслужваща банка

Николета Василева
Столичната община обяви процедура за избор на нова обслужваща банка
Столичната община обяви процедура за избор на нова обслужваща банка
Снимка: Благой Кирилов/БТА, архив
София,  
13.08.2025 09:27
 (БТА)

Столичната община публикува обществена поръчка за избор на нова обслужваща банка, която ще отговаря за финансовото обслужване на Общината и нейните структури. В срок от десет дни се очаква заинтересованите финансови институции да подадат своите предложения, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Столичната община е изпратила и писмени покани за участие в процедурата до четирите най-големи банки спрямо критериите на Българската народна банка. Критериите за избор бяха определени от специално сформирана комисия, включваща общински съветници и представители на администрацията. Комисията бе създадена със заповед на кмета на Столична община с цел процесът да бъде максимално прозрачен и да осигури равнопоставена конкуренция между кандидатите, се посочва в прессъобщението.

С тази процедура Столична община цели да гарантира ефективно, надеждно и прозрачно управление на публичните средства, в интерес на всички граждани на София.

От Столичната община припомнят, че всички разплащания към контрагенти и служители на Общината ще се извършват по график и без прекъсване.

На 29 юли от Столична община съобщиха, че Общинска банка е изпратила предизвестие за прекратяване на договора с нея. Преди това ръководството на Столичната община внесе доклад до Столичния общински съвет за прекратяване на взаимоотношенията с Общинска банка, която обслужва Общината. Общинският съветник от "Продължаваме промяната-Демократична България" Благовеста Кенарова на заседание на бюджетната комисия към Съвета обаче поиска отлагането му заради "липса на елементарен анализ и методика за избор на нова банка".

/НН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:02 на 13.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация