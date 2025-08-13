Режимът на водоподаване в Плевен и населени места в областта и днес започва от по-ранен час, информират от ВиК

Режимът на водоподаване в Плевен и днес започва от по-ранен час. Това се посочва в съобщение, публикувано на официалната страница на "Водоснабдяване и Канализация" (ВиК) ЕООД в Плевен.

Оттам информират, че водата от водоснабдителна група (ВГ) „Черни Осъм“ е напълно спряна от вчерашния ден, поради ремонт на магистрален водопровод „Черни Осъм“. Това намалява драстично водните количества, които са необходими за осигуряване на водоснабдяването на Плевен и част от областта, тъй като „Черни Осъм“ е основен водоизточник.

Към момента няма възможност да се компенсира недостигът на вода чрез регионалните ни водоизточници, тъй като дебитът им е много понижен. В тази връзка, за населените места, които се водоснабдяват основно от ВГ „Черни Осъм“: Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово, ще бъдат осигурени водоноски.

За градовете Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен също не е възможно да се спазят часовете на режима. С цел да се акумулират повече водни количества в резервоарите, се налага водоподаването за посочените населени места днес да бъде преустановено от 9:00 часа до 17:00 часа, съобщават от водоснабдителното дружество.

ВиК- Плевен ще информира за всяка промяна във водоснабдяването на Плевен и областта, тъй като ситуацията е динамична и се променя постоянно.

През вчерашния ден отново заради ремонта на магистрален водопровод "Черни Осъм" водата в посочените населени места в областта бе спряна още в сутрешните часове, а не както се очакваше от 13:00 часа, и бе пусната към 19:00 часа.