site.btaОБНОВЕНА Над 1000 са пожарите тази седмица, установени са над 330 палежа, които са умишлени или по невнимание, каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов
Тази седмица, за пореден път, има над 1000 пожара, два са по-проблемни - край Сунгурларе и в Пирин, каза пред медиите министърът на вътрешните работи Даниел Митов след заседание на оперативният щаб във връзка с овладяване на пожарите на територията на страната.
Той посочи, че за погасяване на пожара в Сунгурларе се полагат най-много усилия, като на място работят шведските самолети и хеликоптери, включително един американски от базата в Ново село.
Митов отбеляза, че са установени над 330 палежа, които са умишлени и по невнимание, като могат да се разделят горе-долу наполовина по вид. Част от извършителите на умишлени пожари са установени. Той допълни, че последният пожар, възникнал по невнимание, е причинен при обгаряне на кабели. Министърът посочи, че МВР не предприема евакуационни мерки, без да има сериозно основание. Единствено евакуации се наложиха на село Плоски и сега на село Скала. Призовавам гражданите да съдействат на служителите на реда, каза още министърът.
По неговите думи има подписани договори и направена обществена поръчка за нова противопожарна техника. В същото време обсъждаме най-ефективния и рационален начин да се обезпечи по-голяма възможност за гасене по въздух. Министерството на отбраната има достатъчно хеликоптери „Кугър”, които ако бъдат ремонтирани, всичките ще могат да участват в гасенето. В рамките на три-четири месеца могат да бъдат обучени и нови екипажи, обясни Митов.
На въпрос относно това дали е взето решение дали и какви противопожарни самолети да бъдат закупени министър Митов посочи, че тепърва с министъра на отбраната Атанас Запрянов ще внесат предложения, за това кое е най-рационалното решение за използване на вече съществуващата инфраструктура и възможности. Хубаво е да можем да ги използваме в максимална степен и да имаме работещи всички 12 хеликоптера. Оттам нататък може да се мисли за закупуване на нова летателна техника и каква да бъде тя, заяви Митов.
Той допълни, че по линия на Европейската граждански защита има техника, което ни помага, но пожари няма тук, а пожарите днес не са като тези от едно време – разпространяват се доста по-бързо.
/ВД/
