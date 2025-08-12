Тази седмица, за пореден път, има над 1000 пожара, два са по-проблемни - край Сунгурларе и в Пирин, каза пред медиите министърът на вътрешните работи Даниел Митов след заседание на оперативният щаб във връзка с овладяване на пожарите на територията на страната.

Той посочи, че за погасяване на пожара в Сунгурларе се полагат най-много усилия, като на място работят шведските самолети и хеликоптери, включително един американски от базата в Ново село.

Митов отбеляза, че са установени над 330 палежа, които са умишлени и по невнимание, като могат да се разделят горе-долу наполовина по вид. Част от извършителите на умишлени пожари са установени. Той допълни, че последният пожар, възникнал по невнимание, е причинен при обгаряне на кабели. Министърът посочи, че МВР не предприема евакуационни мерки, без да има сериозно основание. Единствено евакуации се наложиха на село Плоски и сега на село Скала. Призовавам гражданите да съдействат на служителите на реда, каза още министърът.

По неговите думи има подписани договори и направена обществена поръчка за нова противопожарна техника. В същото време обсъждаме най-ефективния и рационален начин да се обезпечи по-голяма възможност за гасене по въздух. Министерството на отбраната има достатъчно хеликоптери „Кугър”, които ако бъдат ремонтирани, всичките ще могат да участват в гасенето. В рамките на три-четири месеца могат да бъдат обучени и нови екипажи, обясни Митов.

На въпрос относно това дали е взето решение дали и какви противопожарни самолети да бъдат закупени министър Митов посочи, че тепърва с министъра на отбраната Атанас Запрянов ще внесат предложения, за това кое е най-рационалното решение за използване на вече съществуващата инфраструктура и възможности. Хубаво е да можем да ги използваме в максимална степен и да имаме работещи всички 12 хеликоптера. Оттам нататък може да се мисли за закупуване на нова летателна техника и каква да бъде тя, заяви Митов.

Той допълни, че по линия на Европейската граждански защита има техника, което ни помага, но пожари няма тук, а пожарите днес не са като тези от едно време – разпространяват се доста по-бързо.