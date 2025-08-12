Към момента няма задържани, каза и.ф. главен секретар на МВР Мирослав Рашков за действията у нас по молба за правна помощ от Украйна

Към момента няма задържани лица, каза пред медиите и.ф. главен секретар на МВР Мирослав Рашков във връзка с провеждащите се действия в София и страната по молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна, свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени.

На територията на няколко области се провежда операцията, под контрола на Националната следствена служба (НСлС). Претърсват се адреси в няколко града, посочи Рашков.

По-рано днес от прокуратурата съобщиха, че екип от следователи на НСлС извършва претърсвания и изземвания в жилища и офиси като в тях участват още служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност"-МВР (ГДБОП) и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ).